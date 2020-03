Musik als Rettungsanker: Eric Clapton wird 75

Ich bin entschlossen zu leben, so lange ich kann“, sagte Musiker Eric Clapton dem Magazin Rolling Stone. Heute, Montag feiert „Slowhand“ seinen 75. Geburtstag. Diesen Spitznamen verdankt er der Zeit als er in der Band „The Yardbirds“ auf sehr dünnen Gitarrensaiten spielte. Dadurch rissen diese oft und er musste sie mitten im Konzert wechseln. Währenddessen verfiel das Publikum in langsames Klatschen (“slow hand“).

Eric Clapton ist der Sohn des kanadischen Soldaten Walter Freyer, der im Zweiten Weltkrieg in England stationiert war. Während dieser Zeit zeugte er mit der damals 16-jährigen Patricia Molly Clapton den gemeinsamen Sohn. Noch vor der Geburt reiste Claptons Vater wieder zurück nach Kanada und Eric Clapton wuchs bei seinen Großeltern auf. Bis zu seinem neunten Lebensjahr glaubte er, dies seien seine Eltern und seine Mutter wäre seine Schwester. Als er die Wahrheit erfuhr, war er geschockt und flüchtete sich in die Musik, die einen Rettungsanker für ihn darstellte.