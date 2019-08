Mr. Superschwierig Edward Norton wird 50

"Wir haben uns entschloss, Bruce Banner nicht mehr von Edward Norton darstellen zu lassen. Unsere Entscheidung basiert auf der Tatsache, dass wir für die Rolle jemanden brauchen, der die Kreativität und den Kooperationswillen der übrigen Besetzungsmitglieder mitbringt und sich in ein Ensemble einfügt“, hieß es dann von Produktionschef Kevin Feige. Norton spielt nie wieder den Hulk.

Wenn es aber darauf ankommt, ist Edward Norton sofort zur Stelle. So rettete er auch seinem Kollegen Leonardo DiCaprio das Leben. Beim Filmen von „Before the Flood“ (2016) schlug der Sauerstoff-Tank von DiCaprio bei einem Tauchgang vor den Galapagos-Inseln leck. Norton eilte ihm sofort zur Hilfe und holte ihn wieder zurück an die Oberfläche.