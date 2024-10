"Monster"-Regisseur Ryan Murphy: "Ich mag keine Gewalt"

KURIER: Wie viele Serien haben Sie gleichzeitig, entweder in der Vorproduktion, Produktion oder Postproduktion? Haben Sie eine Art Routine?

Ryan Murphy: Ich habe tatsächlich eine Routine. Es ist etwas, das ich im Laufe der Jahre perfektioniert habe. Ich habe eine Menge zu tun, im Moment habe ich fünf oder sechs Shows in verschiedenen Produktionsstufen für mehrere Studios. Was ich mit meinem Tag gemacht habe, ist, ihn in Drittel zu teilen. Ich bin kein sehr guter Morgenmensch und seit ich Kleinkinder habe, muss man meistens mit ihnen aufstehen, was ich nicht so mag. Ich war also immer ein verschlafener, langsamer Typ, der erst nach und nach seinen Kopf in Gang bringt. Was ich jetzt mache, ist, ich stehe auf, kümmere mich um die Kinder, bringe sie zur Schule. Ich habe einen Partner, David, der mir dabei unglaublich hilft. Dann arbeite ich an dem, was ich "die große Idee" nenne. Ich lese Drehbücher, arbeite an meinen eigenen Entwürfen – das bedeutet, ich sitze drei oder vier Stunden vor dem Computer. Dann gehe ich ins Büro. Ich habe dann sechs Stunden Bürozeit, in denen ich mit verschiedenen Leuten zusammensitze und wir an Entwürfen oder Geschichten arbeiten, die wir gerade entwickeln. Ich habe drei oder vier Arbeitszimmer für mein Team.

Wann haben Sie erkannt, dass das Ihre Berufung sein würde, sei es Journalismus oder andere Arten des Schreibens?

Ich hatte immer diesen Traum. Meine geliebte Großmutter war ein richtiger Film- und Fernsehfanatiker, also bin ich damit aufgewachsen. Meine Mutter hatte an Schönheitswettbewerben teilgenommen und war in sehr jungen Jahren nach Hollywood gekommen, um Statistin zu werden. Sie war in der TV-Serie "Hawaiian Eye" mit Connie Stevens und Robert Conrad (2020). Sie erzählte mir als Kind immer diese Geschichten, und ich dachte: Oh, ich liebe diesen Ort Hollywood, was auch immer das ist. Ich wurde an der Filmschule aufgenommen, aber meine Eltern verdienten zu viel, um ein Stipendium zu bekommen, und zu wenig, um es zu bezahlen. Also wusste ich irgendwie immer, dass es mein Schicksal war, aber ich war zu feige, es zu verfolgen. Und dann wurde ich Journalist und spezialisierte mich sehr schnell auf Unterhaltungsthemen.

Sie arbeiteten aber erst in der Chronik-Abteilung und wurden zu Mordtatorten geschickt, nicht wahr?

Ja. Mein erster Job war ein Praktikum beim Knoxville News Sentinel, als ich im zweiten Uni-Jahr war. Man hat mich ausgerechnet in der Kriminalabteilung beschäftigt. Ich war sehr aufgeregt, weil man um fünf Uhr morgens dort sein musste, und es gab viele abgebrühte Typen, die der Klang des Polizeifunks begeisterte. Also tauchte ich im – man kann es kaum glauben – weißen Dreiteiler auf. Das war zu Beginn des Don-Johnson-"Miami Vice"-Looks. Es war eine Version dieses Looks, die ich in einem Vintage-Laden gefunden hatte. Und mein erster Auftrag war ein Typ, der mit einer Schrotflinte gestolpert war, während er einen Spirituosenladen überfiel, und sich den Kiefer weggeschossen hatte. Und wir waren vor der Polizei da. Das war mein erster Einsatz, und ich dachte, das ist nichts für mich.