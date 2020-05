Monacos schönste Aussichten

Die schönste der Familie ist Charlotte, Tochter von Prinzessin Caroline und Stefano Casiraghi, der 1990 bei einem Speedboot-Rennen ums Leben kam. Die 24-Jährige ist das Ebenbild ihrer Mutter. Charlotte trägt ausschließlich Designer-Roben, ist eine erfolgreiche Springreiterin, interessiert sich für Journalismus und wird - so munkelt man - vielleicht bald ihren Freund Alexander Dellal (29) ehelichen. Er ist Galerist und stammt aus einer reichen Immobilien-Dynastie. Ihr Bruder Andrea (26) engagiert sich für soziale Projekte (etwa in Afrika) und lebt in New York und Paris. Der Jüngste von Caroline, Pierre (23), genoss während des Studiums der Betriebswirtschaft ein Jet-Set-Leben in Mailand und will den Betrieb seines verstorbenen Vaters übernehmen. Auf ausdrücklichen Wunsch von Caroline tragen die Casiraghi-Kids keinen Adelstitel.