Monaco: Fürstenhochzeit Nummer eins

Das Fürstentum blickt auf eine sehr wechselvolle Geschichte zurück. Die aus Genua stammenden Grimaldis hatten im Jahre 1297 als Raubritter die Herrschaft über Monaco erlangt. Rainiers Ur-Urgroßvater Carlo III. gründete 1863 die Casino-Gesellschaft, die das kleine Land reich machte: Monte Carlo wurde zum Spielerparadies und zum elegantesten Seebad an der Côte d'Azur.



Die Oberen Zehntausend kamen nun ins Hôtel de Paris , in den feudalen Sporting Club und ins Spielcasino. Eher diskret behandelte man die Tatsache, dass sich in Monaco Jahr für Jahr 200 Personen das Leben nahmen, die in einer Nacht am Roulettetisch ihr Vermögen verloren hatten.



Nach 1945 fehlte die Klientel, die sich einen Aufenthalt in Monte Carlo leisten konnte. Da kam die Hochzeit mit Grace Kelly gerade recht, brachte sie dem Fürstentum doch unbezahlbare Publicity und dazu noch das Geld vom Brautvater, der nicht nur zwei Millionen Dollar Mitgift zahlte, sondern als Bauunternehmer in dem Fürstentum auch viel investierte, sodass Monaco seinen Spitzenplatz unter Europas mondänen Ferienorten zurückerobern konnte.



Dabei wäre die Hochzeit beinahe geplatzt. Rainier war überzeugt davon, dass Grace - wie es sich für eine katholische Landesmutter geziemte - jungfräulich in die Ehe gehen würde. Bis deren Mutter kurz vor der Trauung im Los Angeles Herald ein Interview gab, dem zu entnehmen war, dass ihr Töchterchen bereits mit Clark Gable, Bing Crosby, Gary Cooper, Cary Grant, William Holden und anderen Herren liiert war.