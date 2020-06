Mörbisch: Schluss-Arie des Mr. Wunderbar

Die Begeisterung für seine Arbeit war auch bei den Proben zu verspüren: "Es ist erstaunlich, welche Energie dieser Mann hat, mehr als wir Jungen. Seine Begeisterung ist ansteckend ", verriet Shootingstar Daniela Fally, die heuer erstmals als "Adele" in Mörbisch auf der Bühne steht (mehr dazu in "Unterwegs mit" in "Mein Sonntag" am 15. Juli) . Pläne für die Zeit nach Mörbisch hat Serafin laut eigenen Angaben noch nicht. Fally: " Serafin ist wie ich. Der kann keine Ruhe geben. So etwas wie Pension gibt es für ihn sicher nicht."