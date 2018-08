"Modern Family"-Star Sarah Hyland: "Ich wog nur noch 34 Kilo"

Aus gesundheitlichen Gründen habe sie aber lange sie keinen Sport machen können, weswegen sie stark an Muskelmasse verlor. "Meine Lebensumstände haben mich in eine Lage gebracht, in der ich keine Kontrolle mehr darüber habe, wie ich aussehe", schrieb die Haley-Darstellerin in einem Posting auf Twitter.

"Ich arbeite hart daran mein Gewicht zu halten, indem ich viel Protein esse und anstrebe stark und gesund zu werden. Es gibt keinen Grund euch Sorgen zu machen! Ich war schon am Boden in meinem Leben und werde es wahrscheinlich auch wieder sein, aber ich bin standhaft und robust und ich werde alle Hürden überwinden", schrieb sie im Mai.