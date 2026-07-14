Moderatorin Frauke Ludowig seekrank auf Ibiza

Die deutsche Moderatorin Frauke Ludowig urlaubte gerade auf Ibiza. „Vier Tage Sonne, Wasser, Sport, Essen und ganz viel Familytime. Seit die Kinder groß sind und jeder seine Verpflichtungen hat, waren es in diesem Sommer wirklich die einzigen Tage für uns als Familie, aber es war intensiv, und wir haben jede Minute genossen. Qualitytime eben“, schrieb sie auf Instagram. Doch es gab nicht nur angenehme Momente, wie sie zuvor ebenfalls auf der Plattform dokumentierte.

„Einer von uns ist seekrank“

Denn Ludowig hatte während eines Bootstrips sichtlich mit Unwohlsein zu kämpfen. „Einer von uns ist seekrank... ratet wer?“, kommentierte sie einen Videoclip, der sie sitzend wankend und ihre Tochter Nele in Vorbereitung auf einen Sprung ins Wasser zeigt.