Moderatorin Frauke Ludowig seekrank auf Ibiza
Die deutsche Moderatorin Frauke Ludowig urlaubte gerade auf Ibiza. „Vier Tage Sonne, Wasser, Sport, Essen und ganz viel Familytime. Seit die Kinder groß sind und jeder seine Verpflichtungen hat, waren es in diesem Sommer wirklich die einzigen Tage für uns als Familie, aber es war intensiv, und wir haben jede Minute genossen. Qualitytime eben“, schrieb sie auf Instagram. Doch es gab nicht nur angenehme Momente, wie sie zuvor ebenfalls auf der Plattform dokumentierte.
„Einer von uns ist seekrank“
Denn Ludowig hatte während eines Bootstrips sichtlich mit Unwohlsein zu kämpfen. „Einer von uns ist seekrank... ratet wer?“, kommentierte sie einen Videoclip, der sie sitzend wankend und ihre Tochter Nele in Vorbereitung auf einen Sprung ins Wasser zeigt.
Inzwischen seien sie wieder in Deutschland - „und blicken auf eine wunderschöne Zeit zurück“.
Nele kam im Juli 2003 zur Welt. 2005 wurde Ludowig mit Tochter Nika zum zweiten Mal Mutter. Seit 2003 ist sie mit ihrem Lebensgefährten Kai Roeffen verheiratet.
In einem Instagram-Posting beschrieb Ludowig ihre Kinder an ihrem Geburtstag im Jahr 2023 als die „zwei besten Geschenke“. „So kann's weitergehen… das ganze nächste Jahr...“, kommentierte sie das Foto, auf dem sie lachend mit ihren beiden im Arm zu sehen ist. Ihren Post versah die Moderatorin mit roten Herzen.
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