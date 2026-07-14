Dolly Buster hatte während der Aufnahmen der Sat.1-Realityshow „Villa der Versuchung“ in Thailand einen medizinischen Zwischenfall. „Dolly Buster wurde während der Dreharbeiten zu Villa der Versuchung kurz medizinisch versorgt“, teilte eine Sprecherin von ProSiebenSat.1 der Deutschen Presse-Agentur mit.

Es heißt weiter: „Was genau passiert ist, sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer ab August in Sat.1. So viel sei vorweggenommen: Es muss sich niemand Sorgen machen.“ Zunächst hatte Bild über den Vorfall berichtet.

Dolly Buster, die mit bürgerlichem Namen Nora Baumberger heißt, wurde als Pornodarstellerin bekannt. 1996 beendete sie diese Karriere und wechselte hinter die Kamera. Danach arbeitete sie unter anderem als Regisseurin, Produzentin und Malerin.

Das sind die ersten zwei Kandidaten der neuen Staffel

Bei der Sat.1-Show „Villa der Versuchung“ müssen 14 Promis verschiedenen Verlockungen widerstehen, um am Ende ein Preisgeld zu gewinnen. Seit heute steht fest, wer dabei sein wird: Schauspielerin Jenny Elvers und Ex-Fußballer sowie Reality-TV-Teilnehmer Thorsten Legat wurden als erste Kandidaten bekanntgegeben, Verona Pooth führt als Moderatorin durch die Show, wie es auf Joyn.de hieß.