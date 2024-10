Model Sofia Richie: Hatte sechs Wochen lang Wehen

US-Model Sofia Richie litt eigenen Worten zufolge vor der Geburt ihres ersten Kindes unter vorzeitigen Wehen. "In der 32. Woche bin ich aufgewacht und dachte: 'Hey, ich bin heute wirklich müde. Mein Rücken tut weh. Ich fühle mich ein bisschen krampfig'", berichtete sie im Podcast "She MD".

In der 38. Woche sei die Geburt schließlich eingeleitet worden. Wenige Tage später sei sie "wie ein Ballon" angeschwollen, erinnert sich die Schwester von Nicole Richie.

Wie ihre Frauenärztin in dem Podcast anmerkt, litt Richie unter einer postpartalen Präeklampsie. Bei dieser seltenen Erkrankung steige der Blutdruck der Mutter nach der Geburt gefährlich. Sie musste daraufhin erneut für 24 Stunden ins Krankenhaus. Die 26-Jährige, deren Vater Lionel Richie mit Songs wie "Hello" und "All Night Long" weltberühmt geworden war, war im vergangenen Mai erstmals Mutter geworden. Sie und der britische Musik-Unternehmer Elliot Grainge hatten sich im April 2022 verlobt und ein Jahr später in Südfrankreich das Jawort gegeben.