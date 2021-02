Boateng-Ex Kasia Lenhardt: Ehemalige GNTM-Kandidatin stirbt mit 25 Jahren

Es sei bedauerlich, aber er habe die Beziehung zu der früheren Teilnehmerin von "Germany's next Topmodel" für sich und seine Familie beenden müssen, schrieb der 32-jährige Fuballer in einer zeitlich begrenzt verfügbaren Instagram-Story. Zusätzlich entschuldige er sich bei seiner Ex-Freundin und den gemeinsamen Kindern.

Worauf er damit genau anspielt, lässt der Bayern München-Fußballer offen. Zuvor war es zu öffentlichen Streitereien zwischen ihm und Lenhardt gekommen. Sie selbst meldete sich ebenfalls auf ihrem Instagram-Profil zu Wort. Sie sei es gewesen, die die Beziehung beendet hat, so Lenhardt. "Aufgrund von Lügen und Untreue."

Wer Suizid-Gedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken dabei, sie zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle erste Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge in Österreich kostenlos unter der Rufnummer 142.



Das österreichische Suizidpräventionsportal www.suizid-praevention.gv.at bietet Informationen zu Hilfsangeboten für drei Zielgruppen: Personen mit Suizidgedanken, Personen, die sich diesbezüglich Sorgen um andere machen, und Personen, die nahestehende Menschen durch Suizid verloren haben. Das Portal ist Teil des österreichischen Suizidpräventionsprogramms SUPRA des Gesundheitsministeriums.