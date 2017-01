Model Hanne Gaby Odiele outet sich als intersexuell

Das belgische Model Hanne Gaby Odiele, das unter anderem für die Modemarken Yves Saint Laurent, Chanel und Prada auf dem Laufsteg stand, ist intersexuell. Es sei ihr wichtig, ein Tabu zu brechen, sagte die 29-Jährige der Zeitung USA Today in einem am Montag veröffentlichten Interview. "In der heutigen Zeit sollte es vollkommen in Ordnung sein, darüber zu sprechen."

Hanne Gaby Odiele: "Keine große Sache, intersexuell zu sein"

Odiele, die aus dem belgischen Kortrijk stammt und in New York lebt, ärgert sich bis heute über medizinische Eingriffe an intersexuellen Kindern, um diese männlicher oder weiblicher wirken zu lassen. Sie selbst wurde mit männlichen XY-Chromosomen sowie internen Hoden geboren, die ihre Eltern operativ entfernen ließen, als Odiele zehn Jahre alt war. Mit 18 Jahren unterzog sie sich einem weiteren schmerzlichen Eingriff, um ihre Vagina wiederherzustellen.

"Es ist keine große Sache, intersexuell zu sein", sagte Odiele. Die Qual der beiden traumatischen Eingriffe plage sie aber bis heute. Nun hofft sie, jungen intersexuellen Menschen durch ihren Gang an die Öffentlichkeit Mut zu machen. "Es ist ein wichtiger Teil meines Lebens, darüber zu sprechen."

Intersexuelle Menschen kommen zwischen den Geschlechtern zur Welt und sind weder Mann noch Frau. Bei ihnen lassen sich Geschlechtsmerkmale wie Chromosomen, Hormone, Keimdrüsen und äußere Geschlechtsorgane nicht eindeutig zuordnen. Früher wurde von "Zwittern" gesprochen, was manche als diskriminierend empfinden. Nach Schätzungen kommt etwa eines von 4.500 bis 10.000 Kindern intersexuell zur Welt.