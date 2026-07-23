Model Elsa Hosk wurde zum 2. Mal Mutter: Baby kam im Garten zur Welt

Model Elsa Hosk hat eine Tochter namens Flora Blue zur Welt gebracht. „Unser Blumenfeen-Mädchen ist endlich da – geboren im Garten, unter dem Mond, den Sternen und unserem zauberhaft blühenden Baum“, schrieb sie zu einer Reihe an Fotos des neugeborenen Mädchens auf Instagram. Zahlreiche Personen übermittelten im Kommentarbereich Glückwünsche.

Vater des Kindes ist Tom Daly. Die beiden sollen seit 2015 zusammen sein, halten ihr Privatleben bis auf einige gemeinsame Bilder in den sozialen Netzwerken weitestgehend der Öffentlichkeit fern.