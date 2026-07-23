Model Elsa Hosk wurde zum 2. Mal Mutter: Baby kam im Garten zur Welt
Model Elsa Hosk hat eine Tochter namens Flora Blue zur Welt gebracht. „Unser Blumenfeen-Mädchen ist endlich da – geboren im Garten, unter dem Mond, den Sternen und unserem zauberhaft blühenden Baum“, schrieb sie zu einer Reihe an Fotos des neugeborenen Mädchens auf Instagram. Zahlreiche Personen übermittelten im Kommentarbereich Glückwünsche.
Vater des Kindes ist Tom Daly. Die beiden sollen seit 2015 zusammen sein, halten ihr Privatleben bis auf einige gemeinsame Bilder in den sozialen Netzwerken weitestgehend der Öffentlichkeit fern.
Hosk wurde im Jahr 2021 zum ersten Mal Mutter. Ihre Tochter trägt den Namen. Tuulikki Joan - „benannt nach zwei starken Frauen - meiner Mama und meiner Schwiegeroma“, schrieb Hosk damals auf Instagram.
Fehlgeburt
Dass sie sich weitere Kinder wünscht, verriet Hosk 2025 im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram. In einer zeitlich begrenzt abrufbaren Story machte sie dabei einen privaten Rückschlag öffentlich: „Ich würde Tuuli sehr gerne ein Geschwisterchen schenken. Vor einiger Zeit hatte ich eine Fehlgeburt“, antwortete sie auf eine entsprechende Frage. „Aber der Plan ist, es weiter zu versuchen.“
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