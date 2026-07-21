„Fast keiner spricht gerne darüber“: Gülcan Kamps verlor erstes Baby

Die Moderatorin und TV-Persönlichkeit Gülcan Kamps hat öffentlich gemacht, vor zehn Jahren ein Baby verloren zu haben. Sie werde in vielen Interviews gefragt, wann bei ihr der Wunsch nach Kindern und Familiengründung aufkam, schreibt sie auf Instagram. „Ich habe diese Frage immer beantwortet... nur nicht mit allen Details. Der Wunsch kam mit 33 und die erste Schwangerschaft mit ebenfalls 33. Ja Freunde so ist es! Und so ist es bei vielen anderen. Nur spricht fast keiner so gerne darüber.“

„Weg vom Kinderwunsch zum Kind hat sehr wenig mit Wünschen zu tun“

Der Weg vom Kinderwunsch zum Kind habe wenig mit Wünschen zu tun, so Kamps weiter. Er sei „einfach nur extrem und emotional in jeder Hinsicht.“ Doch: „Die Belohnung auch extrem! Extrem schön, unglaublich und faszinierend!“