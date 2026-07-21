„Fast keiner spricht gerne darüber“: Gülcan Kamps verlor erstes Baby
Die Moderatorin und TV-Persönlichkeit Gülcan Kamps hat öffentlich gemacht, vor zehn Jahren ein Baby verloren zu haben. Sie werde in vielen Interviews gefragt, wann bei ihr der Wunsch nach Kindern und Familiengründung aufkam, schreibt sie auf Instagram. „Ich habe diese Frage immer beantwortet... nur nicht mit allen Details. Der Wunsch kam mit 33 und die erste Schwangerschaft mit ebenfalls 33. Ja Freunde so ist es! Und so ist es bei vielen anderen. Nur spricht fast keiner so gerne darüber.“
„Weg vom Kinderwunsch zum Kind hat sehr wenig mit Wünschen zu tun“
Der Weg vom Kinderwunsch zum Kind habe wenig mit Wünschen zu tun, so Kamps weiter. Er sei „einfach nur extrem und emotional in jeder Hinsicht.“ Doch: „Die Belohnung auch extrem! Extrem schön, unglaublich und faszinierend!“
Im Juni 2021 hatte Kamps schließlich im Alter von 38 eine Schwangerschaft öffentlich gemacht, hält das Kind aber aus der Öffentlichkeit heraus. „Heute bin ich dankbar, dass ich ein gesundes, fröhliches und liebes Kind in diese Welt begleiten darf und eine so schöne kleine Familie habe“, ließ sie 2023 ihre Follower und Followerinnen wissen.
Im Oktober teilte Kamps mit, ein weiteres Baby zu erwarten. „Wir freuen uns riesig“, schrieb sie auf Instagram. Dazu kommentierte sie: „BABYKAMPS2 is coming“, garniert mit Herz-Icons und Hashtags wie #pregnant, #magic und #alreadyinlove.
Bereits mehrfach hatte Kamps zuvor geteilt, dass sie und ihr Mann sich ein zweites Kind wünschen. So schrieb sie etwa im April 2023 auf Instagram: „Ich (wir) haben gestern entschieden, es geht weiter mit Baby Nr. 2 (sofern das Universum mitspielt).“
Gülcan Kamps, die unter ihrem Mädchennamen Karahanci beim Musiksender Viva als Moderatorin bekannt wurde, heiratete 2007 im Rahmen eines Reality-Formats im TV den Unternehmersohn Sebastian Kamps.
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