Mit welchem Plan Prinz William die Welt retten will

Prinz William hat es sich zum Ziel gesetzt, "in den kommenden Jahren die Erde zu reparieren", wie er in einer Ankündigung des von ihm ins Leben gerufenen Umweltpreises "Earthshot Prize" auf Instagram schreibt. Die hochdotierte Auszeichnung soll demnach in den nächsten zehn Jahren an Einzelpersonen, Organisationen, Städte, Wissenschaftler oder Unternehmen vergeben werden - schlicht "an jeden, der eine wesentliche Entwicklung vorantreibt oder einen besonderen Beitrag zum Schutz der Erde liefert".

Mit seiner Initiative will sich der Herzog von Cambridge an alljene wenden, "die die größten Probleme der Welt lösen können" und bezieht sich damit auf "die Gefahren, die unsere Umwelt bedrohen".