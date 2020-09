Mit Freundin nackt unter der Dusche: GZSZ-Star Raúl Richter verteidigt erotisches Posting

Völlig unverhüllt zeigt sich GZSZ-Star Raúl Richter auf einem Instagram-Foto mit seiner Freundin Vanessa. Der intime Schnappschuss wurde von seinen Fans jedoch nicht besonders positiv aufgenommen. Die finden nämlich, dass der Schauspieler mit dem aufreizenden Foto die Grenze des guten Geschmacks überschritt.

Raúl Richter regt mit Nacktfoto auf

"Ich glaube, hier muss ich jemanden festnehmen", hatte der Serienstar unter ein Schwarz-Weiß-Foto geschrieben, auf dem er splitterfasernnackt unter der Dusche zu sehen ist. Auch seine Freundin hat nichts an. Die beiden zeigen sich küssend, in inniger Umarmung - während Wasser über ihre Körper rinnt.

Feedback von Seiten seiner Follower ließ nicht lange auf sich warten. "Wie billig ist das denn bitte?", regt sich einer seiner Fans auf. "Wieso hat man das so nötig?", wundern sich andere. "Ist das nicht eher was fürs private Familienalbum", schreibt ein User. Manch einer fragt sich sogar, ob Richter und seine Freundin "in die Porno-Branche" wollen. Auch wenn es natürlich auch Follower gibt, die dem intimen Foto durchaus etwas abgewinnen können. Immerhin wurde das Foto binnen eines Tages fast 15.000 Mal gelikt.