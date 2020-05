Mit blauen Schuhen in ein neues Leben

Vorbei und vergessen, die Ballerina tanzte sich an die Spitze der TV-Unterhaltung und begeistert nun die Zuseher als Jurorin der ORF-Talente-Show "Die große Chance". Abgehoben ist die schöne Blondine aber dennoch kein bisschen. "Ich kann mein Glück und meinen neuen Promi-Status immer noch nicht fassen, aber ich bin sehr dankbar dafür."



Geburtstagsgeschenke hat die Austro-Russin bereits. Designerin Niko Fechter schneiderte ihr eine dunkelblaue Robe auf den Leib, die dazu passenden High Heels stiftete ihr die Mama: "Als sie mich das letzte Mal besucht hat, gingen wir bummeln und da standen sie in der Auslage. Bei ,Gucci'. So etwas leiste ich mir wirklich nie, bevor ich so teure Schuhe kaufe, kaufe ich lieber meinem Sohn oder meinem Mann etwas. Meine Mutter schenkte sie mir dann quasi symbolisch für meinen neuen Lebensweg."