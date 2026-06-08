Mit 57 zurück auf dem Laufsteg: DDR-Model Anja Kossiwakis feiert Comeback

Ihr Auftritt bei "Germany's Next Topmodel" (GNTM) dauerte nur eine Folge. Doch während viele Kandidatinnen und Kandidaten nach ihrem Ausscheiden aus dem Rampenlicht verschwinden, hat für Anja Kossiwakis nach der Castingshow die eigentliche Karriere erst begonnen. Als internationales "Best Ager Model" steht die 57-Jährige heute für einen Wandel in einer Branche, die Frauen mit grauen Haaren lange kaum beachtete.

Früher, sagt die gebürtige Dessauerin und heutige Wahl-Wiesbadenerin, sei genau das in der Modewelt undenkbar gewesen. "Graue Haare machen alt und lange Haare in Grau, das geht ja gar nicht. Das war ja eigentlich so ein No-Go." Heute ist genau das ihr Markenzeichen, und damit erlebt Kossiwakis bereits ihre zweite Karriere als Model.

Vom DDR-Fundstück zum Covermodel

Ihre erste Begegnung mit der Modewelt liegt Jahrzehnte zurück, in der späten DDR. Sie schafft es auf mehrere Cover des Magazins "Modische Maschen". Doch Modeln bleibt ein Hobby zwischen Alltag und Bürojob. Am 9. November 1989 fällt die Mauer. Einen Tag später reist Anja Richtung Westen. Eigentlich habe sie, wie früher in der DDR, nebenbei modeln wollen. Doch das funktionierte im Westen nicht so einfach. "Irgendwann war ich dann zu alt dafür", sagt sie rückblickend.