Miss Italia-Wahl: Kandidatinnen defilieren in Bikini und Masken

In Italien starten die Vorwahlen für die Kür der Miss Italia im September. 32 Kandidatinnen beteiligten sich an einem Casting in Vinovo bei Turin und defilierten in Bikini und mit Masken. Die Teilnehmerinnen hielten sich streng an die Abstandsregeln, betonte Lucio Vito Buonfine, der die Miss Italia-Wahl für die norditalienischen Regionen Piemont und Aostatal organisierte.