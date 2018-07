Mira Sorvino: "Wurde bei Casting mit Kondom geknebelt"

Im Zuge der #MeToo-Bewegung haben zahlreiche weibliche Hollywoodstars über sexuelle Belästigung in Hollywood gesprochen. Nun berichtet Oscar-Preisträgerin Mira Sorvino ("Geliebte Aphrodite") über einen unangenehmen Vorfall, der sich bei ihrem ersten Casting ereignet haben soll.

Sorvino : "Bei Casting mit Kondom geknebelt"

"Als ich auf meine Karriere zurückblickte, erkannte ich, dass ich bei einem meiner allerersten Vorsprechen, damals war ich 16 Jahre alt, vom Casting-Director völlig unangemessen behandelt wurde", erzählte die heute 50-Jährige in einem Interview mit dem Podcast HFPA In Conversation. "Um mich für die Horrorfilmszene zu verängstigen, hat er mich an einen Stuhl gefesselt, mich am Arm verletzt - ich war 16 Jahre alt - und dann hat er mich geknebelt."

"Und am Ende nimmt er den Knebel aus meinem Mund und er sagte: 'Sorry für die Vorsichtsmaßnahme', er hatte mich mit einem Kondom geknebelt", berichtet Sorvino.