Mimin Milla Jovovich wurde zum dritten Mal Mutter einer Tochter

Erst am Sonntag schrieb sie auf Instagram, dass sie sich dafür bereitmache „jederzeit ins Krankenhaus zu fahren. Es ist lustig, weil ich dachte, das dritte Kind zu bekommen wird ein Kinderspiel, aber jetzt bin ich richtig nervös, weil ich weiß, was mich erwartet.“ Das dürfte sie ja jetzt überstanden haben und sie versprach auch, dass ihr nächstes Posting „ein Bild mit unserem neuesten, kleinen Mädchen“ sein wird. Somit gesellt sich zu Ever (12) und Dashiel (4) noch eine dritte Tochter.