Milo Ventimiglia und Jarah Mariano geben Geburt bekannt

Der aus der US-Serie „This Is Us“ bekannte Schauspieler Milo Ventimiglia (48) und seine Frau, US-Model Jarah Mariano (42), sind zum zweiten Mal Eltern geworden. „In den letzten paar Wochen herrschte Chaos, aber auf die beste Art und Weise“, schrieb Mariano auf Instagram - und hieß Söhnchen Rock-Anthony Makoa Ventimiglia in dem Posting willkommen. Sie freuten sich auf all die kommenden Abenteuer mit ihrer fünfköpfigen Familie.

Auf einem Foto sind die Eltern mit ihren beiden Kindern und dem Hund der Familie zu sehen. Töchterchen Ke'ala Coral war im Jänner 2025 zur Welt gekommen.