„Grey's Anatomy“-Star Melissa George ist mit 49 zum 4. Mal Mutter geworden
„Grey's Anatomy“-Star Melissa George (49) ist zum vierten Mal Mutter geworden. Die Australierin teilte auf Instagram unter anderem ein Foto, das sie beim Stillen eines Babys zeigt. In dem gemeinsamen Post mit der australischen Journalistin Kirstie Clements schrieb Clements: „Von der Entbindungsstation direkt in eine Hitzewelle in Paris (mit einem Kleinkind ... eine echte Herausforderung) und nun auf zu einem unvergesslichen Roadtrip durch die Provence und an die Côte d'Azur“.
Dazu setzte Clements die Hashtags #superwoman und #motheroffoursons. George bezeichnet sich in ihrer Instagram-Selbstbeschreibung nun ebenfalls als „Mutter meiner vier Söhne“. Die Geburt ihres dritten Sohnes hatte die Schauspielerin im März 2024 auf Instagram bekanntgegeben. Unter dem neuen Post erhielt die Australierin zahlreiche Glückwünsche.
George spielte in der Krankenhaus-Serie „Grey's Anatomy“ mit. Daneben hatte sie unter anderem eine Rolle im David-Lynch-Klassiker „Mulholland Drive - Straße der Finsternis“.
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