Offene Worte über Krise: Ventimiglias Karriere stand vor dem Aus

Im selben Jahr ergatterte der Schauspieler, der bereits in der Highschool Theater spielte und danach ein Stipendium für das American Conservatory Theater in San Francisco bekam, eine Hauptrolle in der US-amerikanischen Fernsehserie "This Is Us – Das ist Leben". Hier ist er als Familienvater Jack Pearson zu sehen - und wurde für seine Darbietung schon zweimal für einen Emmy nominiert. Dieses Jahr wurde Ventimiglia für "This Is Us" mit einer Auszeichnung bei den Screen Actorus Guild Awards geehrt.

Mit der Karriere läuft‘s heute nach langer Durststrecke also besser denn je. Dennoch hatte Ventimiglia bereits einen Blan B geschmiedet, falls es mit dem Schauspielern doch nicht mehr geklappt hätte: "Ich hätte mein Bargeld genommen und wäre mit meinem europäischen Pass nach Italien gegangen, um dort eine Farm zu finden, auf der ich arbeiten könnte. Ich hätte mir die Haare abrasiert, einen Bart wachsen lassen, wäre ein Motorrad gefahren und hätte einfach ein ruhiges Leben gelebt."