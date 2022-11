Miley Cyrus: Amerikas frechste Pop-Zunge wurde 30 - und was sie mit Dolly Parton zu tun hat

Sie knutschte mit Patrick Schwarzenegger (29), danach mit Model Stella Maxwell (32; damals outet sich Miley auch als pansexuell), nur um dann wieder bei Hemsworth zu landen.

Am 23. Dezember 2018 heiraten die beiden im engsten Familienkreis, nach nur acht Monaten war es dann aber auch schon wieder mit der Ehe vorbei und Jänner 2020 folgte dann endgültig offiziell die Scheidung. „Meine Ehe war ein absolutes Desaster“, so ihr trockenes Resümee.

Dafür lief es bis dato musikalisch viel besser, sie heimste schon jede Menge Preise ein. „Musik ist, wofür ich atme, was ich gerne tue. Es hält mich am Leben“, sagte sie einmal. 2020 veröffentlichte Cyrus ihr siebtes Studioalbum „Plastic Hearts“, der Erfolg hielt sich aber eher in Grenzen. Was Cyrus aber völlig egal war, sie nutzte die Zeit mal wieder für einen Imagewechsel. 80er-Jahre-Rock ist derzeit voll das ihre.

Aber auch dem Country ist sie sehr zugetan, nicht zuletzt wegen ihrer berühmten Patentante Dolly Parton (76). „Niemand gibt Miley Ratschläge. Sie ist genauso eigensinnig wie ich, aber wir respektieren uns beide. Und wir tauschen uns aus“, so die Country-Ikone. Die beiden machen absolvieren auch immer wieder gemeinsame Auftritte, so wie jetzt am 31. Dezember bei der NBC-Silvesterparty. „Es wird legendär“, versprechen die beiden.