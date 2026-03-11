Mickey Rourke aus seinem Haus geworfen: Trauriges Ende nach Zwangsräumung
Hollywood-Legende Mickey Rourke hat Berichten zufolge sein gemietetes Haus in Los Angeles verloren. Nachdem im Dezember des vergangenen Jahres berichtet worden war, dass dem Schauspieler aufgrund von Mietschulden eine Zwangsräumung bevorstehe, soll er inzwischen ohne Dach über dem Kopf dastehen.
Zwangsräumung vollzogen: Mickey Rourke verliert sein Haus
Gerichtsdokumente, die Page Six einsehen konnte, sollen belegen, dass Rourkes ehemaliges Domizil in der Drexel Avenue inzwischen wieder im Besitz des Vermieters Eric T. Goldie ist.
Das Urteil soll am Montag im Superior Court des Los Angeles County verkündet worden sein.
Page Six nimmt an, dass Rourke vermutlich nicht vor Gericht erschienen war, um sich zu verteidigen oder auf die Klage zu reagieren, bevor die Frist ablief.
Grund für die angeordnete Zwangsräumung waren Berichten zufolge knapp 60.000 US-Dollar Mietschulden, die Rourke angehäuft habe. Für das Haus in Beverly Grove hätte der Schauspieler eigentlich 7.000 Dollar Miete im Monat zahlen müssen.
Bereits am 18. Dezember soll dem "9½ Wochen"-Star eine dreitägige Kündigungsfrist zugestellt worden sein.
Wie damals aus Gerichtsakten hervorging, wurde ihm darin mitgeteilt, dass er entweder die ausstehende Miete begleichen oder die Wohnung räumen müsse.
Wo der 73-Jährige derzeit wohnt, ist nicht offiziell bekannt. Laut Page Six wurde Rourke im Jänner dabei beobachtet, wie er Gegenstände aus dem Haus entfernte. Einen Tag später stand ein Umzugswagen in der Einfahrt (zu sehen hier). Damals hieß es, dass der Schauspieler in einem Luxushotel in West Hollywood, Kalifornien, untergekommen sei, wo die Zimmerpreise bei 550 Dollar pro Nacht beginnen - was bisher aber nicht bestätigt wurde.
