Mickey Rourke aus seinem Haus geworfen: Trauriges Ende nach Zwangsräumung

Hollywood-Legende Mickey Rourke hat Berichten zufolge sein gemietetes Haus in Los Angeles verloren. Nachdem im Dezember des vergangenen Jahres berichtet worden war, dass dem Schauspieler aufgrund von Mietschulden eine Zwangsräumung bevorstehe, soll er inzwischen ohne Dach über dem Kopf dastehen.

Zwangsräumung vollzogen: Mickey Rourke verliert sein Haus

Gerichtsdokumente, die Page Six einsehen konnte, sollen belegen, dass Rourkes ehemaliges Domizil in der Drexel Avenue inzwischen wieder im Besitz des Vermieters Eric T. Goldie ist.

Das Urteil soll am Montag im Superior Court des Los Angeles County verkündet worden sein.

Page Six nimmt an, dass Rourke vermutlich nicht vor Gericht erschienen war, um sich zu verteidigen oder auf die Klage zu reagieren, bevor die Frist ablief.