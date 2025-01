Mick Schumacher: Emotionale Worte zum Geburtstag von Papa Michael

Am 3. Jänner wurde der Formel-1-Rekordweltmeister 56 Jahre alt. "Dankbar für die bedingungslose Liebe meiner Eltern. Heute feiere ich meinen Vater, meinen Helden, an seinem besonderen Tag", schrieb Mick in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story zu einem alten Foto, auf dem man Vater Michael und Mutter Corinna in Cowboy-Outfits auf einem Zaun sitzend sieht.

Rund 3,6 Millionen Menschen folgen Mick Schuhmacher auf Instagram.