Mick Jaggers fünfjähriger Sohn ist das Ebenbild seines Vaters

Mit acht Kinder von fünf verschiedenen Frauen kann sich "Rolling Stone"-Frontman Mick Jagger über eine große Familie freuen. Sein bekanntester Spross ist wohl Tochter Georgia May Jagger, die seit einigen Jahren schon Karriere als Model macht. Doch auch Jaggers jüngster Sohn Deveraux sorgt regelmäßig für Aufsehen - und zwar, weil er der Musik-Legende von allen Kindern am wohl ähnlichsten sieht.

Mick Jaggers Sohn Deveraux sieht aus wie sein Papa

Deveraux Octavian Basil Jagger, wie der inzwischen Fünfjährige mit vollem Namen heißt, ist Mick Jaggers Sohn aus dessen Beziehung mit US-Ballerina Melanie Hamrick. Das Paar ist seit 2014 liiert. 2016 brachte Hamrick Jaggers jüngstes Kind zur Welt.

Dass Deveraux sein Sohn ist, könnte der "Rolling Stone"-Star wohl nicht leugnen. Der Bub sieht seinem berühmten Papa immer ähnlicher. Doch nicht nur den charismatischen Schmollmund hat Deveraux von seinem Vater geerbt - auch in Sachen Styling scheint sich der junge Mann an Mick Jagger zu orientieren. Als Hamrick kürzlich mit ihrem Sohn für ein gemeinsames Spiegelselfie posierte, wirkte Deveraux in seinen engen Röhrenjeans und dem weißen Hemd jedenfalls wie eine Mini-Version seines Vaters.