"Destiny's Child"-Star mit Depressionen in Klinik

Seit Jahren leidet die ehemalige "Destiny’s Child"-Sängerin Michelle Williams an wiederkehrenden Depressionen. Nun scheint der Leidensdruck so groß geworden sein, dass sich die 37-Jährige Medienberichten zufolge in eine Klinik einweisen ließ.



Michelle Williams wegen Depressionen in Klinik

Laut dem Onlineportal TMZ soll sich Williams derzeit in einer psychotherapeutischen Einrichtung außerhalb von Los Angeles befinden. Auf Instagram meldete sich die Sängerin nun selbst zu Wort und nahm zu den Spekulationen um ihren Gesundheitszustand Stellung.

"Ich habe mir kürzlich Hilfe geholt von einem großartigen Team von Gesundheitsexperten", erklärte sie in einem offiziellen Statement. Sie wolle Betroffenen ein Vorbild sein und mit gutem Beispiel vorangehen. "Wenn du deine Einstellung änderst, kannst du dein Leben ändern", so Williams.