Michelle Obama spricht über gesundheitliche Probleme

Deswegen ließ sich Obama dazu überreden, am 26. Oktober eine öffentliche Rede zu halten, um die Amerikaner dazu zu motivieren, am 5. November für Harris zu stimmen. Dabei ging es vor allem um weibliche Gesundheit und wie wichtig es ist, offen mit Sexualität und den eigenen Körper umzugehen.

Obama spricht offen über Wechseljahre und Menstruation

Die 60-Jährige sprach gewohnt wortgewandt, aber auch sehr emotional über Themen wie Wechseljahre und Menstruation und wandte sich in ihrer Rede damit vor allem an die Zuhörerinnen. Denn nach wie vor wird Michelle Obama unter Frauen weltweit als Vorbild und Idol angesehen.

"Zu viele von uns leiden jeden Monat tagelang unter starken Krämpfen und Übelkeit", so Obama in ihrer Rede. "Zu viele Frauen in meinem Alter haben keine Ahnung, was mit unserem Körper passiert, während wir uns durch die Wechseljahre kämpfen und unter lähmenden Hitzewallungen und Depressionen leiden." Damit deutete Obama an, dass auch ihr diese Probleme nicht unbekannt sind.