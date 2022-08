Ramazzotti, einer der bekanntesten Musiker Italiens, hatte sich 2019 von seiner zweiten Ehefrau Marica Pellegrinelli getrennt, mit der er zwei Kinder hat. Ramazzotti und Pellegrinelli waren fünf Jahre lang verheiratet gewesen. Der Sänger startet am 30. Oktober von Los Angeles aus eine internationale Tour mit 60 Konzerten in der ganzen Welt. Der erste Teil findet in Nord-, Mittel- und Südamerika statt. Von Februar bis Mai 2023 sind zehn Konzerte in Italien und in Europa geplant. Am 17. April 2023 tritt Ramazzotti in der Wiener Stadthalle auf.