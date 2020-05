Michaela Kirchgasser: Reif für Olympia, reif für die Ehe

Das Aufbautraining derSki-Mannschaft fand, wie jedes Jahr im Spätsommer, in Neuseeland statt. „Auf dem Rückweg hab’ ich einen Zwischenstopp in Malaysia eingelegt, um mein Schatzi zu besuchen.“ Wer, wie, was? Da sprudelt es aus ihr heraus: „Seit einem Jahr bin ich mit Sebastian zusammen. Ein paar Wochen nachdem es mit meinem Innsbrucker Freund aus war, hab’ ich ihn wieder gesehen. Sebastian ist meine Kindergartenliebe.“ Und weil der Filzmooser gerade ein Auslandssemester in Malaysia macht und „wir uns bis Jänner nicht sehen werden“, wollte sie ihren Schatz, der nächstes Jahr die Fachhochschule für Unternehmensführung in Kufstein abschließen wird, noch besuchen.

Für das erste Damen-Weltcuprennen in Sölden (26. Oktober) ist die WM-Silbermedaillien-Gewinnerin gut vorbereitet. Zehn Mal war sie schon „drüben“ in Neuseeland. Heuer war es warm und feucht, die Piste nie richtig hart. „Kompakt schon, aber spurig und grießlert.“ Das sei, speziell für sie sehr positiv gewesen, „weil ich technisch viel mehr weiter gebracht hab. Wenn die Piste nämlich schlechter ist, zeigt es die Fehler viel besser auf“, erzählt sie beim Spaziergang auf die Burgruine in Gars.

Mental sei sie auch stärker geworden. Vor dem Start hört sie nicht mehr AC/DC. „Jetzt konzentriere ich mich auf mich selber, lasse mich nicht ablenken “, sagt Kirchgasser, die in ihrer Freizeit am liebsten auf der Couch entspannt, gerne leichte Klassik und „immer noch Schlager von Wolfgang Petry bis zu den Klostertalern“ hört.