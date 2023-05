Michael Douglas verriet in Cannes Geheimnis einer gelungenen Sexszene

Schauspieler Michael Douglas geht beim Dreh von Sexszenen mit einer besonderen Strategie vor. "Das Geheimnis sind", sagte der 78-JĂ€hrige am Mittwoch in Cannes, "Proben". Es sei wie bei einer Kampfszene: "Du musst die Choreographie lernen."

Gute Vorbereitung wichtig

Man starte sehr gemĂ€chlich und arbeite sich langsam vor. "Es ist wichtig, dass die Frau sich nicht ĂŒbervorteilt fĂŒhlt. Also sagst du ihr vorher, wenn wir anfangen: "Okay, ich lege meine Hand hierhin", ist das in Ordnung? Okay. Du legst deine Hand hierhin. Und dann geht es los mit KĂŒssen...", beschrieb der US-Amerikaner den Dreh einer intimen Szene. "Wenn du erfolgreich bist, sieht es so aus, als wĂ€re das alles impulsiv... aber es ist sehr gut choreographiert."

➀ Lesen Sie hier mehr: Robbie Williams verĂ€ppelte Hamburger Hotel mit uneentdeckter Hinterlassenschaft

Douglas ("Basic Instinct", "Wall Street") erhielt am Dienstag die Goldene Ehrenpalme der Filmfestspiele von Cannes.