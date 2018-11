Meyer-Wölden: Seltene Einblicke in ihr Leben als Mutter

Sie versuche ihre Kinder auch in die Hausarbeit einzubinden: "Nachdem man alles schon bemalt hat und beklebt hat und gebastelt hat, kann man den Kindern auch natürlich so einen kleinen Auftrag geben: da mal vielleicht so ein bisschen zu staubsaugen oder hier ein bisschen mitzuhelfen. Und das macht den Kindern auch Spaß. Aber ich denke, je älter sie werden, desto mehr werde ich sie natürlich auch mit einbinden. Das gehört ja auch dazu. Musste ich früher auch machen."