"Panik in der Luft": Boy George erlebte Messer-Attacke in London hautnah

Auch für ihn war es ein Schock. Der britische Sänger Boy George gab bekannt, dass er am Mittwoch am Tatort der Messer-Attacke in Golders Green war. In dem jüdisch geprägten Viertel in London hat ein Angreifer zwei jüdische Menschen verletzt. Shloime Rand (34) wurde in die Brust gestochen, Moshe Shine (76) erlitt an einer nahegelegenen Bushaltestelle einen Messerstich in den Hals.

Boy George: "Man konnte die Panik in der Luft spüren"

Ein 45-jähriger Mann wurde am Tatort wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen. Eine islamistische Gruppierung hat sich zu der Tat bekannt. Die Anti-Terror-Einheit ermittelt.