"Panik in der Luft": Boy George erlebte Messer-Attacke in London hautnah
Auch für ihn war es ein Schock. Der britische Sänger Boy George gab bekannt, dass er am Mittwoch am Tatort der Messer-Attacke in Golders Green war. In dem jüdisch geprägten Viertel in London hat ein Angreifer zwei jüdische Menschen verletzt. Shloime Rand (34) wurde in die Brust gestochen, Moshe Shine (76) erlitt an einer nahegelegenen Bushaltestelle einen Messerstich in den Hals.
Boy George: "Man konnte die Panik in der Luft spüren"
Ein 45-jähriger Mann wurde am Tatort wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen. Eine islamistische Gruppierung hat sich zu der Tat bekannt. Die Anti-Terror-Einheit ermittelt.
Boy George war eigenen Angaben zufolge am Tatort anwesend. Der "Culture Club"-Star teilte seine Erfahrung auf X (ehemals Twitter) mit der Öffentlichkeit. "Ich war gestern in Golders Green. Ich kam an, als die Polizei gerade eintraf", schrieb der 64-Jährige am Donnerstag. "Mein tiefstes Mitgefühl gilt den beiden jüdischen Opfern und ihren Angehörigen. Wir müssen unserer jüdischen Gemeinde zeigen, dass wir sie unterstützen."
"Schon bevor ich wusste, was passiert war, standen mir die Tränen in den Augen, weil man die Panik in der Luft spüren konnte. Das sind doch einfach nur ganz normale Menschen, die ihr Leben leben", so der britische Musiker. "London war immer schon eine großartige multikulturelle Stadt. Unsere jüdische Gemeinde bereichert uns so sehr. Sie ist ein unverzichtbarer Teil des Gefüges dieser Stadt", schloss er seinen Beitrag.
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