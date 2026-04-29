Messerattacke in London: 2 Personen schwer verletzt, Täter gefasst

Bei einer Messerattacke in London sind Medienberichten zufolge zwei Menschen verletzt worden. Das berichtete die britische Rundfunkanstalt BBC. Zuvor hatten mehrere britische Medien von dem Vorfall unter Berufung auf eine jüdische Nachbarschafts-Initiative berichtet. Der mutmaßliche Angreifer konnte demnach gefasst werden. Nach BBC-Informationen wurden zwei jüdische Männer niedergestochen und müssen wegen schwerer Verletzungen behandelt werden.

"Zutiefst beunruhigender Vorfall"

Premierminister Keir Starmer bestätigte bei der Fragestunde im Parlament, dass die Polizei zu dem "zutiefst beunruhigenden Vorfall" ermittelt. Der Vorfall soll sich in dem stark jüdisch geprägten Viertel Golders Green im Nordwesten der britischen Hauptstadt abgespielt haben. Über das mögliche Tatmotiv waren zunächst keine verlässlichen Informationen verfügbar.