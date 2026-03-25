Meryl Streep war "genervt", als Fans das Set von "Der Teufel trägt Prada 2" stürmten.

Sobald bekannt wurde, dass es einen zweiten Teil von "Der Teufel trägt Prada" geben wird, wurden die Sets von Fans gestürmt.

Meryl Streep (spielt die berühmt-berüchtigte "Runway"-Chefredakteurin Miranda Priestly) sprach darüber jetzt im Interview mit "Harper’s Bazaar": "Wir haben Polizeibarrieren gebraucht und jemanden, der die Menge kontrolliert. Die Fans kamen in Bussen. Ich war so genervt", gab sie zu.