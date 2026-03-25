Meryl Streep war "genervt", als Fans das Set von "Der Teufel trägt Prada 2" stürmten.
Sobald bekannt wurde, dass es einen zweiten Teil von "Der Teufel trägt Prada" geben wird, wurden die Sets von Fans gestürmt.
Meryl Streep (spielt die berühmt-berüchtigte "Runway"-Chefredakteurin Miranda Priestly) sprach darüber jetzt im Interview mit "Harper’s Bazaar": "Wir haben Polizeibarrieren gebraucht und jemanden, der die Menge kontrolliert. Die Fans kamen in Bussen. Ich war so genervt", gab sie zu.
"Obwohl wir uns der Wirkung des ersten Films vor zwei Jahrzehnten bewusst waren, war wohl keiner auf den Ansturm und die Aufmerksamkeit vorbereitet, die uns dann überrollte", so Streep.
Es kamen aber natürlich nicht nur Fans, sondern vor allem auch Paparazzi, die teilweise sogar vor die Filmkameras sprangen.
Die Schauspielerin reflektierte auch darüber, was sich in den letzten 20 Jahren verändert hat. "Vor 20 Jahren haben wir ebenso auf der Sixth Avenue gefilmt und es hat niemanden interessiert. Diesmal zog ich mich in meinem Trailer um, kam heraus und hörte das Kreischen. Als wir die Met-Gala drehten, war es sogar noch verrückter. Die Leute hatten sich als Miranda verkleidet. Ehrlich gesagt hat mich das völlig aus der Bahn geworfen."
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