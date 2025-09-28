"Der Teufel trägt Prada 2": Miranda Priestly traf Anna Wintour bei Modeschau

Der Teufel trägt jetzt anders: Bei der Modewoche in Mailand ist Hollywood-Star Meryl Streep am Samstag bei der Schau von Dolce & Gabbana aufgetaucht. Die 76-Jährige hatte ihren US-Kollegen Stanley Tucci an der Seite - was darauf hindeutet, dass es sich um einen Auftritt für die Fortsetzung des Kassenschlagers „Der Teufel trägt Prada“ aus dem Jahr 2006 handelt. Streep spielt darin die Chefredakteurin eines Modemagazins, Tucci den Art Director. Derzeit wird in Mailand gedreht.

Streep saß bei der Schau des italienischen Designerpaars Domenico Dolce und Stefano Gabbana in einem Vinylmantel und mit Sonnenbrille in der ersten Reihe. Kurz kam es auch zu einem Treffen mit der langjährigen Chefredakteurin der US-Ausgabe der Vogue, Anna Wintour, die Vorbild für ihre Rolle ist.

„Wie buchstabiert man Gabbana?“ „Der Teufel trägt Prada 2“ soll nächstes Jahr in die Kinos kommen. Im ersten Teil gibt es eine Szene mit Anne Hathaway als Assistentin der Chefredakteurin, die sich am Telefon erkundigt: „Wie buchstabiert man Gabbana?“

Anna Wintour bei der "Dolce & Gabbana"-Show in Mailand.