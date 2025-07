Kultkomödie kehrt zurück: "Der Teufel trägt Prada 2" mit Starbesetzung in Arbeit

Fast 20 Jahre nach Erscheinen der Komödie "Der Teufel trägt Prada" haben die Arbeiten an dem Fortsetzungsfilm begonnen. "Der Teufel trägt Prada 2 – jetzt in Produktion", schrieb das Filmstudio 20th Century Studios auf Instagram. Anne Hathaway und Stanley Tucci, Stars in dem Erfolgsfilm von 2006, teilten den Post ebenfalls. Auch Meryl Streep und Emily Blunt sind nach Angaben der Branchenmagazine Variety und Deadline in dem neuen Film wieder mit dabei.

Die Ankündigung auf Instagram enthält einen kurzen Clip von zwei roten High Heels, deren Absätze in Dreizack-Gabeln enden. Daneben sind Zitatschnipsel aus dem ersten Film zu hören, darunter auch Meryl Streeps gelangweilte Stimme als Modeblatt-Chefredakteurin Miranda Priestly.