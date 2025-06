Brad Pitt als Formel-1-Fahrer in "F1 - Der Film": Boxenstopp Hollywood

Brad Pitt gehört zu Hollywood wie Lewis Hamilton zum Motorsport. Filmindustrie und Formel 1 haben sich nun zu einem hochtourigen Sportdrama fusioniert und den ersten Blockbuster dieses Sommers mit Vollgas gestartet. Über zwei Jahre lang waren Regisseur Joseph Kosinski und Produzent Jerry Bruckheimer bei den Grand-Prix-Austragungsorten live dabei und mischten sich mit ihren Hauptdarstellern Brad Pitt und Damson Idris unter die Rennfahrer. So kommt es, dass Max Verstappen neben Brad Pitt steht oder Lewis Hamilton durchs Bild marschiert. Irgendwann schlendert auch Toto Wolff vorbei und gratuliert zum Sieg.

Spätestens mit dem Netflix-Erfolg der Doku-Serie „Formula 1: Drive to Survive“ hat sich die Fan-Basis, die sich traditionell für Formel 1 interessiert – europäisch, männlich, älter – verjüngt und diversifiziert. Auch Kosinski zählt zu jenen, die sich von der Serie anfixen ließen. Und weil er die Email von Lewis Hamilton zur Hand hatte – Hamilton war im Gespräch für eine Rolle in Kosinskis „Top Gun: Maverick“ – bat er den siebenfachen F1-Weltmeister für seinen „F1“-Film um Hilfe. So kam es, dass Hamilton Teil der Produzentenriege wurde und Brad Pitt höchst persönlich Fahrstunden gab.

Aber was macht Brad Pitt in seinem Alter noch in der Formel 1?

Das fragt sich auch der junge Rookie Joshua Pearce (charismatisch: Damson Idris), als ihm ein abgehalfterter Rennfahrer Mitte fünfzig namens Sunny Hayes (Pitt) im zweiten Wagen des Teams aufs Auge gedrückt wird. Er und Hayes sollen gemeinsam den Formel-1-Rennstall APXGP auf Vordermann bringen – so wünscht es sich zumindest sein Gründer Ruben (einnehmend wie immer: Javier Bardem).