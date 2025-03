Meryl Streep: Ist dieser Hollywood-Star ihre neue große Liebe?

2023 überraschte die Nachricht, dass Megastar Meryl Streep und ihr Ehemann, Bildhauer Don Gummer , seit bereits mehr als sechs Jahren getrennt sind. Die beiden heirateten 1978 und haben gemeinsam vier Kinder. Dass das Scheitern der Ehe erst so spät an die Öffentlichkeit gelangte, überrascht wiederum weniger: Streep gilt nicht nur als einer der größten Stars der Gegenwart, sondern auch als eine der zurückgezogensten. Der 75-Jährigen ist ihr Privatleben heilig.

"Meryl konnte nicht anders, als sich zu verlieben"

Streep und Short lernten sich am Set der Erfolgs-Serie "Only Murders in the Building" kennen, in der Short neben Selena Gomez und Steve Martin eine der Hauptrollen spielt. Streep ist seit der dritten Staffel in der wiederkehrenden Rolle der Lorette Durkin zu sehen – der neuen Liebe von Shorts Serienfigur Oliver Putnam.

Auch hinter den Kulissen soll es zwischen den beiden Schauspiel-Veteranen (Short ist 74 Jahre alt) heftig geknistert haben. "Meryl konnte nicht anders, als sich in Martin zu verlieben", verriet ein Insider der Zeitschrift Page Six. Wieso das?

"[Martin] ist ein Gentleman, er bringt sie zum Lachen und ist ein rundum positiver Mensch. Sie liebt es, in seiner Nähe zu sein."