Lively vs. Baldoni: Die Schauspielerin erringt ersten Sieg

Doch trotzdem darf sich Lively, deren neuer Film "Nur noch ein kleiner Gefallen" mit Anna Kendrick gerade erschienen ist, nun freuen: Denn vor Gericht hat sie den ersten Teilsieg über ihren ehemaligen "It Ends With Us"-Co-Star errungen.

Seit Monaten hält die schmutzige Schlammschlacht zwischen Blake Lively und Justin Baldoni Hollywood in Atem. Die Fans sind in zwei Lager geteilt, wobei – geht man zumindest nach der vorherrschenden Stimmung auf Social Media – "Team Baldoni" klar die Beliebtheits-Nase vorne hat.

"Nur für Anwälte"

Richter Lewis J. Liman hat nun entschieden, dass sensible persönliche Informationen nicht an die Öffentlichkeit gelangen dürfen und deshalb besonders stark beschützt werden müssen. Im Februar veröffentliche Baldoni eine Website mit Details über seine Zusammenarbeit mit Lively. Beide Parteien aber hätten "Anschuldigungen wegen Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen und der Offenlegung vertraulicher, sensibler Informationen gegeneinander erhoben", so der Richter laut dem Magazin Deadline.

Bestimmte Kategorien von Informationen – unter anderem vertrauliche Geschäftspläne, Geschäftsgeheimnisse, medizinische Informationen oder andere "hochgradig persönliche und intime Informationen" – sind in einer gerichtlichen Anordnung ab nun mit dem Zusatz "nur für Anwälte" gekennzeichnet und somit nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.