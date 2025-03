Simone Lugner trotzt bei "Dancing Stars" den Tränen und zeigt viel Potenzial

Als letztes Paar mussten Simone Lugner und Danilo Campisi am Freitag bei der ersten Show "Dancing Stars" antreten. Sie legten einen Quickstep aufs Parkett, der der Jury 18 Punkte wert war.

Juror Balázs Ekker zeigte sich zwar nicht so charmant, aber seine weiblichen Jurykolleginnen Maria Angelini-Santner und Missy May umso begeisterter. "Du bist eine großartige Frau, sieh 'Dancing Stars' als Chance, dass du allen zeigst, wer du bist", so Angelini-Santner.

Für Lugner war es nicht so leicht, so aus sich herauszugehen. Habe sie doch all die Jahre eine große Mauer um sich errichtet, wie sie selbst sagt.

Und ihr letzter Gedanke, bevor's aufs Parkett ging, war: "Bitte nicht anfangen zu weinen." Als sehr emotional beschrieb sie ihre Gefühlswelt gegenüber dem KURIER.

"Ich bin wirklich sehr gespannt, denn ich sehe sehr, sehr viel Potenzial in Simone und wenn sie mir die Hand gibt und mir vertraut, so wie sie es heute gemacht hat, könnte es eine sehr schöne und eine sehr lange Reise bei 'Dancing Stars' werden", so ihr Partner Campisi.