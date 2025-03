Am Freitag war es soweit: Der erste Auftritt der Promis mit ihren Profis im ORF. Wer dabei auf- und wer durchgefallen ist.

So lief die erste "Dancing Stars"-Show: Gesichtsakrobatik, Aussetzer und Kernöl-Adonis

Fulminanter Start der ersten Dancing-Stars-Show. Gleich am Beginn zeigten die Profis, was sie so drauf haben. Dann mussten aber auch gleich die Promis ran. "Ein Traum aus Polyester und Fransen", so Moderator Andi Knoll.

Als Gastjurorin, neben der fixen Jury Balázs Ekker und Maria Angelini-Santner, durfte diesmal Missy May ran. "Da bekommt man gleich Phantomschmerzen", scherzte Missy, die 2023 die ORF-Show gewonnen hat, über ihre Rückkehr in den Ballroom. Die Ersten auf dem Parkett mit einem Cha-Cha-Cha waren Kabarettist Fifi Pissecker und Conny Kreuter. Vom Publikum gab's Applaus und auch von der Jury gab's lobende Worte.

© ORF Conny Kreuter und Fifi Pissecker

"Du hast heute etwas gezeigt, was ich noch nie gesehen habe, du tanzt mit deinem Mund", so Missy. Für den Tanz gab's 12 Punkte.

© ORF Heilweg Pfanzelter und Florian Gschaider

Das zweite Paar war Stimmtrainerin Heilwig Pfanzelter und ihr Profi Florian Gschaider mit einem Quickstep. "Recht graziös gemeistert", so Balázs Ekker, der auch über einen kleinen Patzer hinwegsah. "Freu mich sehr auf eure Reise", so Missy May. Dafür gab's 14 Punkte.

© ORF Andi Wojta und Kati Kallus

Koch Andi Wojta und Kati Kallus präsentierten einen Langsamen Walzer. "Du hast dich direkt so ein bisserl in mein Herzchen hineingetanzt", so Angelini-Santner. Aber, mehr Weichheit forderte sie. "Das war aber schon ein ganz ein netter Gruß aus der Küche." "Erstaunlich gut", so Ekker. Für den Tanz gab's 16 Punkte.

© ORF Julia Cencig und Patrick Seebauer

Schauspielerin Julia Cencig legte einen Cha-Cha-Cha mit Patrick Seebauer aufs Parkett. "Es hat viel Spaß gemacht und war sehr aufregend", so Cencig, die wirklich nervös war. Als "Kernöl-Adonis" bezeichnete Missy May Cencigs Tanzpartner. Ekker hatte dann doch ein bisschen was zu kritisieren. "Die Überraschung des Abends, bis jetzt", kalmierte Angelini-Santner. Dafür gab's 20 Punkte.

© ORF Aaron Karl und Katya Mizera

Es folgten Schauspieler Aaron Karl und Neuzugang Katya Mizera mit einem Samba. "Ich töte dich, wenn du das verbockst. Wir haben zig Sendungen lang das beste Mädchen für dich gecastet", so Ekker, der auch erzählte, dass er Aarons Vater Fritz einmal in einem Film gedoubelt hat. Missy freut sich schon sehr, den "wahren Aaron" kennenzulernen. Und nebenbei erfuhr man auch noch, dass Aaron vergeben ist und eine Freundin hat. Für den Tanz gab's 18 Punkte.

© ORF Anna Strigl und Herby Stanonik

Es folgten Content Creatorin Anna Strigl und Herby Stanonik mit einem Langsamen Walzer. Strigl hatte auch just am Freitag Geburtstag und bekam einen Muffin mit Kerze überreicht. "Du hast ganz viel richtig gemacht", so Angelini-Santner. Dafür gab's 22 Punkte.

© ORF Stefan Koubek und Manuela Stöckl

Ex-Tennisspieler Stefan Koubek und Manuela Stöckl versuchten sich an einem Cha-Cha-Cha, was dem Sportler sichtlich schwer fiel. Es passierten ihm ein paar Patzer. "Hab' einen leichten Aussetzer gehabt", so Koubek, der aber mittlerweile Spaß am Tanzen entwickelt hat, wie er beteuerte. "Tanzen ist hart, härter teilweise als Tennisspielen", so Ekker. "Du musst es wegstecken, so aussehen, als wäre nix passiert." Für den Tanz gab' s 8 Punkte.

© ORF Eva Glawischnig und Dimitar Stefanin

Ex-Politikerin Eva Glawischnig und Dimitar Stefanin tanzten einen Langsamen Walzer. Ihre Söhne Sebastian und Benjamin im Publikum applaudierten stolz. Auch Ekker war voll des Lobes. "Dein wahres Ich auf so einer Bühne und vor so einem großen Publikum zu zeigen, war eine Wahnsinnsleistung." Für diese Performance gab's 18 Punkte.

© ORF Paulus Bohl und Catharina Malek

Comedian Paulus Bohl und Catharina Malek tanzten einen Samba. "Wusste nicht, dass der Mann sich so bewegen kann", so Paulus' Bruder Benji verblüfft. "Gut gearbeitet", so Angelini-Santner. "Es kann noch alles werden", so Ekker, der sich nicht ganz so begeistert zeigte. Für den Samba gab's 17 Punkte.

© ORF Simone Lugner und Danilo Campisi

Das letzte Paar Simone Lugner und Danilo Campisi traten mit Quickstep an. Lugner hatte anfangs beim Training Schwierigkeiten ihre Mauer, die sie jahrelang um sich aufgebaut hat, einstürzen zu lassen, wie sie selbst sagt. "Ich freu mich drauf, dich wirklich kennenzulernen", so Moderatorin Mirjam Weichselbraun. "Sei stolz auf dich und versuche diese Reise zu genießen", so Missy May. "Du bist eine großartige Frau, sieh ,Dancing Stars' als Chance, dass du allen zeigst, wer du bist", so Angelini-Santner. Ekker war gewohnt weniger charmant. Für den Tanz gab's 18 Punkte. Fazit: Solide Leistungen, nur Ex-Tennisspieler Stefan Koubek muss sich noch gewaltig steigern.