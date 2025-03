Dancing-Stars-Juror Balázs Ekker: Welche Promi-Dame ihn wirklich überrascht hat

Am Freitag ging die erste Show "Dancing Stars übers glatte ORF-Parkett. Die zehn Paare haben sich bemüht und ihr Bestes gegeben.

"Viel und gar nix gleichzeitig. Es bleibt einiges verborgen nach dieser ersten Show. Normalerweise sieht man bei 70, 80 Prozent der Kandidaten gleich bei der ersten Show das Potenzial. Heuer ist das nicht der Fall", so Ekker. "Von vielen hätte man mehr erwartet."

"Was sie geleistet hat, war wirklich grandios. Sie hat sich wirklich öffnen können, was normalerweise Kandidaten erst nach der 8., 9. Woche gelingt. Aber es ist ihr gelungen und es war schön zum Zuschauen", so der Juror.

Ein Kompliment, was natürlich auch Glawischnig guttut. "Sprachlos! Ich hab mich zwar auf das eingestellt, dass er mich schmähstad macht, aber im umgekehrten Sinn. Das freut mich natürlich und das ist ein sehr schönes Kompliment und der Auftrag, es auch das nächste Mal gut zu machen und was zu zeigen", so die ehemalige Politikerin darauf angesprochen.