"Dancing Stars": Diese 5 L halten Heilwig Pfanzelter jung und fit

Wenn es ums Lernen geht, ist Pfanzelter jemand, der gerne die Komfortzone verlässt. So wie jetzt mit ihrer Teilnahme bei der ORF-Show „Dancing Stars“. Sie hat sofort Ja gesagt, als die Anfrage kam. Dass sie in dieser Staffel die älteste Teilnehmerin ist, ist für sie irrelevant.

Heilwig Pfanzelter startet am 14. März mit ihrem Profi Florian Gschaider in die Dancing-Stars-Liveshows

Achtsamkeit

Ihre positive Einstellung bewahrt sie sich mit Achtsamkeit und meditieren, Dinge, die sie aufregen, kennt sie eigentlich nicht. „Eine ganz kleine Achtsamkeitsübung für Menschen, die sich so aufregen, ist die ALI-Übung, weil der Ärger steigt ja da so in einem auf. Atmen – Lächeln – Innehalten. Und dann erst reagieren, also sich diese Zeit zu nehmen. Oder wie bei einer Verkehrsampel: zuerst schauen, innehalten und dann erst reagieren. Stop-Watch-Go“, erklärt sie.

„Dancing Stars“ wird aber trotzdem eine große Herausforderung für sie. „Auf meinem Gebiet bin ich ja eine Expertin und hier beim Tanzen bin ich die totale Anfängerin. Ich konnte keinen Schritt. Unser erster Tanz ist der Quickstep. Der schnellste Tanz. Es geht ja nicht nur darum, die Schritte zu lernen, sondern die ganzen Kombinationen, die Choreografie und das ist echt eine Herausforderung, wenn man vorher nicht tanzen konnte.“