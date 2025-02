Autsch! Simone Lugner braucht Behandlung nach "Dancing Stars"-Training

"Ich habe eine Bewegung zum ersten Mal gemacht, dann hat es mir einen Stich im Rücken, bis in den Po und hinunter in den Oberschenkel gegeben", erzählte Simone Lugner jetzt dem KURIER.

Die Trainings und Vorbereitungen für die ORF-Show "Dancing Stars" (ab 14. März) laufen auf Hochtouren. Und nach einer Woche im Trainingssaal merkt man, dass die ersten Ermüdungserscheinungen bei den Promis auftreten und so auch die Gefahr für Verletzungen steigt.

So verliefen die ersten Tanzschritte der neuen "Dancing Stars"

Simone Lugner und Co. enthüllen ihre blauen Traumroben für den Opernball

Auch wenn sie morgen auf den Wiener Opernball geht, es wird weitertrainiert. "Bisher hatte ich eh noch gar nicht so viel Zeit, an den Opernball zu denken. Ich glaube, ich werde es erst wirklich realisieren, wenn ich dann in der Maske sitze."