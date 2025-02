So verliefen die ersten Tanzschritte der neuen "Dancing Stars"

20 Jahre, 16 Staffeln und zehn neue Paare - die Vorbereitungen für „Dancing Stars“ laufen bereits auf Hochtouren, es wird wieder getanzt und trainiert.

Bevor die von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll moderierten Live-Shows am Freitag, dem 14. März 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON wieder Ballroom-Feeling versprühen, gibt „Dancing Stars - Die Promis sind startklar!“ bereits am 7. März einen Rückblick auf die vergangene Staffel und einen Ausblick auf die neue Saison - inklusive erster Einblicke in die laufenden Proben.

Denn bevor die zehn neuen Paare das Parkett betreten und Jury und Publikum überzeugen, muss jedes von ihnen ein Minimum an 50 Trainingsstunden in den ORF-Tanzstudios am Küniglberg absolvieren.