Eva Glawischnig über "Dancing Stars": "Ich brauche in meinem Leben nimmer ehrgeizig sein"

Bezüglich möglicher Kritik ist sie "schmerzbefreit". "Wenn ich für etwas kritisiert werde, das mir wirklich Spaß macht, ist das etwas Anderes als früher in der Politik. Da habe ich viele Dinge gemacht, die mir nicht so Spaß gemacht haben oder die schwierig waren. Ich weiß, dass viele Menschen einfach ihren Frust manchmal loswerden wollen, und man ist dann so etwas wie ein Blitzableiter, aber mich berührt das als Mensch eigentlich nicht."

Mit ihrem Profi-Partner Dimitar Stefanin hat sie so oder so einen positiv eingestellten Mitstreiter gefunden. "Ich werde einfach versuchen, ihr so viel beizubringen wie möglich. Und das wird mir auch gelingen, so wie jedes Jahr. Und ich freue mich, dass wir Erlebnisse und Erfahrungen gemeinsam kreieren, die für ihr ganzes Leben lang bleiben werden. Und ich freue mich, dass wir Österreich wieder mit Tanz anstecken", so Stefanin.

Der erste Tanz wird übrigens der Quickstep sein. Hauptsächlich um die Freude würde es Glawischnig gehen, „denn, ich brauche in meinem Leben nimmer ehrgeizig sein. Ich hab genug am Buckel gehabt und freue mich darauf, mit dem Körper etwas Neues zu erfahren." "Das ist korrekt. Du wirst auch Regionen spüren, wo du gar nicht geglaubt hast, dass diese Regionen spürbar wären im Körper", meinte Stefanin lachend. "So fit werde ich nie wieder sein, wie nach Dancing Stars", so die ehemalige Politikerin.

Ein bisserl ehrgeizig ist sie dann doch, denn sie möchte auch unbedingt "Hausaufgaben" bekommen. "Und du kannst mir auch jeden Tag eine Hausübung mitgeben, dass ich in der Nacht Choreografie denken kann und auch ein bisschen üben. Zumindest, dass ich die Hüfte bewegen lerne. Ich bin zumindest fleißig", meinte sie zu ihrem Profi.

Spannend werden für sie auch die diversen Glamour-Kostüme werden. "Das werden wir sehen, wie ich in diese Dinger hineinpasse und wie sich das anfühlt. Die sind ja angeblich auch sehr schwer. Ich glaube, das wird wunderschön. Die Kostümbildnerinnen und Kostümbildner sind ganz tolle Künstlerinnen und Künstler und werden uns wunderbar ausstatten. Das sind ja Kunstwerke, die da gemacht werden."