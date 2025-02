Geheimnis gelüftet! Mit diesem Profi tanzt Simone Lugner bei "Dancing Stars"

Mit großer Spannung wurde die Zuteilung der Promis zu ihren Profipartnerinnen und Partnern erwaret. Am Montagvormittag war es dann endlich soweit und das große Geheimnis wurde im Lorely-Saal in Wien gelüftet.

Und dann ging's auch schon los mit dem Zusammenspannen der Pärchen. Als erster Promi kam TV-Koch Andi Wojta heraus - er wird mit Kati Kallus tanzen, was ihn jubeln ließ. "Dass ich jetzt ein steirisches Pupperl krieg, find ich weltklasse", meinte er augenzwinkernd. Der erste Tanz wird ein Langsamer Walzer zum Michael Bublé-Song "At This Moment" sein.

Als nächstes war Schauspielerin Julia Cencig an der Reihe, die mit Patrick Seebauer tanzen wird, der sich in der Show "Dancing Stars - Das Casting" seinen Platz erkämpft hat. "Die größte Herausforderung wird sein, vor der Jury zu stehen und die Fassung zu bewahren, wenn sie nicht so begeistert sein sollten", meinte Cencig. Ihr Profitänzer konnte sie aber schon etwas beruhigen: "Ich glaube, da geht ordentlich was", freut er sich. Die beiden werden einen Cha Cha Cha auf das Parkett bringen.